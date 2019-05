Roberto Bolle presenta la festa “OnDance” 2019 a Milano e a Napoli

Roberto Bolle organizza anche quest’anno, in veste di direttore artistico, la grande festa della danza “OnDance – Accendiamo la danza“, un invito a danzare e a far danzare per coinvolgere la gente nelle strade e nelle piazze di Milano e Napoli. L’evento sarà, infatti, a Napoli il 18 e 19 maggio e a Milano dal 26 maggio al 2 giugno.

A Napoli saranno presenti 4 eventi: un open class di due giorni con 14 lezioni gratuite aperte a tutte le età, dalla classica alla moderna, dal tango all’hip hop passando per le lezioni dedicate ai bambini sul lungomare di Piazza Vittoria; la “National Final del Red Bull Dance Your Style” dedicata alla street dance in Piazza Dante; la “Swing Social Dance Night” ambientata negli anni ’30 in Piazza del Municipio e il “Tango Baile Social” nel cortile del Maschio Angioino.

Lo spettacolo finale di OnDance del sud, con biglietto di 5 euro a favore dell’associazione Annalisa Durante, verrà ospitato il 19 Maggio sul palco dell’Arena Flegrea con stelle della danza, grandi artisti e ospiti internazionali, oltre ad Andrea Bocelli e Stefano Bollani che si esibiranno con Roberto Bolle.

A Milano, invece, gli eventi saranno 6. Si inizia il 26 Maggio con la “National Final del Red Bull Dance Your Style” all’anfiteatro Martesana e il 28 con una serata dedicata al liscio con la musica dal vivo dell’Orchestra Casadei in Piazzale Donne Partigiane. Sempre il 28 cominciano le open class composte da 30 lezioni diverse, che si svolgeranno al teatro Burri e al Parco Sempione. Dal 29 Maggio ci saranno 4 eventi del “Roberto Bolle and Friends” al Teatro degli Arcimboldi. Il 30 Maggio il “Tango Baile Social” trasformerà in una milonga Galleria Vittorio Emanuele II e il 31 la “Swing Social Dance Night” riscalderà l’esclusiva cornice delle Colonne di San Lorenzo.

Lo spettacolo finale di OnDance del nord ospiterà performers internazionali di tango, swing, liscio e molto altro, coordinati da Roberto Bolle nella meravigliosa Piazza Duomo di Milano. Per i dettagli e i biglietti degli spettacoli visitate il sito ondance.it.