Roberta Branchini de Il Pagante diventa Ambassador di Milano Cortina 2026

Gli organizzatori di Milano Cortina 2026 hanno lanciato la prima challenge sul web per selezionare tra gli influencer e altri personaggi del mondo dello spettacolo uno degli ambassador per i futuri Giochi Olimpici. Tra i requisiti necessari bisognava avere una community di almeno 50 mila seguaci, oltre che seguire la loro pagina su Instagram.

Tra i tanti candidati si sono poi sfidati solamente sedici personaggi: Petra Cola, Federica & Andrea, Luca Talotta, Gilberto Neirotti, Pietro Civera, Alice Canclini, Filippo Giannotti, Leonardo Bocci, Stefano Lepri, Roberta “Brancar” Branchini, Federica Costantini, Matteo Bobbi, Dario Bandiera, Giulia Elettra Gorietti, Luca Vismara ed i diEFFE .

La sfida e il vincitore

I sedici concorrenti si sono sfidati in quattro turni con tematiche diverse: nella prima sfida tutti i partecipanti hanno dovuto disegnare i cinque cerchi da bendati e raccontare i valori che il simbolo Olimpico rappresenta per loro; nella seconda si sono registrati durante le loro sessioni di allenamento; nella semifinale invece si sono sfidati sul tema delle Olimpiadi a casa.

In finale invece, oltre a mostrare il loro cavallo di battaglia, le sfidanti dovevano taggare due follower di nome Arianna e Jacopo, in cui hanno dovuto dare la loro motivazione sul perché dovrebbero diventare ambassador delle Olimpiadi. Alle votazioni sono stati chiamati anche Arianna Fontana e Jacopo Luchini, che hanno inciso per un 1/3 ciascuno sulla scelta finale.

A vincere tutte e quattro le prove è Roberta Branchini, che batte quattro concorrenti molto seguiti sui social: Luca Vismara, Giulia Elettra Gorietti, Alice Canclini e diEFFE. La cantante, oltre ad aver fatto un video per la pagina Instagram di Milano Cortina, ha voluto ringraziare i suoi fan con un piccolo post: “Che bello, sono ancora emozionata. Ufficialmente Ambassador MilanoCortina2026 e voi insieme a me.Squadra che vince non si cambia, siete fortissimi. Spero di poter ricoprire questo ruolo nel migliore dei modi. Grazie amici miei, grazie”.

Gli organizzatori hanno poi spiegato il motivo di fare questa challenge sui social network per trovare il loro ambassador: “Il vincitore avrà il privilegio di dimostrare che non bisogna essere degli atleti per credere nell’Olimpismo e avrà l’opportunità di sensibilizzare la comunità digitale verso quei valori universali a cui i Giochi si ispirano”.