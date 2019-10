Robbie Williams, ex Take That, una pop band degli anni ’90, ha dimostrato grande bravura e talento come dimostrano gli album usciti finora. Per il periodo natalizio, lancia il suo nuovo album dal titolo “The Christmas present” dedicato alle canzoni di Natale, che annuncia in questo modo: “Sono davvero felice di annunciare il mio primo album di Natale. Ne ho fatti tanti nella mia carriera e realizzare questo disco è un altro sogno che si avvera. È stato davvero divertente registrarlo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare”.

La nuova fatica discografica esce il 22 novembre ed è stato scritto dallo stesso Williams e registrato in vari luoghi: da Londra a Vancouver sino a Stoke on Trent. Al nuovo disco ha collaborato insieme al suo collaboratore storico, ovvero Guy Chambers, coautore del progetto e produttore insieme a Richard Flack. Un album che è già possibile pre-ordinare sia in cd che in formato digitale, ma anche in vinile sia online che nei migliori negozi di musica.

L’album presenta brani dedicati al Natale del passato, ma anche inediti che lo stesso Williams ha cantato con altre grandi star. Un disco che comprende canzoni, quali: Winter Wonderland, Santa Baby insieme a Helene Fischer, Let it snow, let it snow, Merry Christmas everybody, compresa anche It’s a wonderful life con cui Williams canta insieme al padre Peter Conway. Nella versione cd ci sono anche quattro bonus track, compreso il brano It takes two cantato con Rod Stewart.

Non è la prima volta che Williams si cimenta con il genere swing, dal momento che già nel 2001 aveva inciso un album dal titolo Swing when you’re winning con alcune cover jazz in cui aveva messo in luce le sue doti di crooner in questa nuova veste. Come tutti ben sanno, la sua storia musicale è cominciata negli anni 90 quando era un membro dei Take That, la boyband che tanto successo ha avuto tra le ragazzine di quel periodo.

A differenza di altri membri delle varie boyband, Williams ha saputo imporsi e varcare il successo anche come solista. Si ricordano alcuni brani, come Angels, She’s the one, No regrets, ecc., che tanto successo hanno avuto e che lo hanno portato a collezionare più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo.