Rihanna sarà la star musicale del Super Bowl 2023

Ascolta questo articolo

Dopo settimane di voci e di smentite, arriva la conferma ufficiale del nome dell’artista che si esibirà nel corso dell’intramezzo del Super Bowl 2023. Si tratta della cantante barbadiana Rihanna, che ha confermato le voci sulla sua pagina Instragram, ufficiale postando un’immagine della sua mano che stringe un pallone da football americano.

“Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata in una piccola isola delle Barbados, che è diventata una degli artisti più importanti di sempre. Una che si è fatta da sola, sia nel mondo degli affari che in quello dell’intrattenimento“. Questo il commento che il rapper Jay- Z, che è stato uno dei primi mentori della cantante, ha dichiarato a The Hollywood Reporter.

“Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show”, ha aggiunto Seth Dudowsky, responsabile del dipartimento musicale della Lega Nazionale di Football americana. “Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show“.

Nella sua carriera Rihanna ha pubblicato singoli di enorme successo mondiale, come “Umbrella”, “Only Girl (In the World)”, “What’s My Name?”, “S&M”, “We Found Love”, “Where Have You Been” e “Diamonds”. Nel corso della sua carriera ha inoltre avuto collaborazioni importanti con artisti del calibro di Drake, Britney Spears, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Adam Levine, Paul McCartney e Shakira.

I fan gioiscono, sperando che la notizia rappresenti il ritorno alla musica per Rihanna. Dopo il suo ultimo album, “Anti” del 2016, la cantante non ha più pubblicato alcun singolo, concentrandosi sul successo imprenditoriale. La star ha infatti lanciato diverse attività di enorme successo, come la casa di moda “Fenty “, la linea di make up “Fenty Beauty” e la collezione di lingerie inclusiva “Savage X Fenty“. Nel 2022 inoltre Rihanna è diventata madre, partorendo a maggio il primo figlio avuto dal rapper ASAP Rocky.