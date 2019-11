Rihanna, la regina delle Barbados, prende una pausa dalla musica

Una vita apparentemente facile sembra quella delle popstar che vivono un’esistenza ricca di soldi, popolarità e bellezza. In realtà, non è sempre cosi, in quanto più si arriva in alto e più è difficile gestire il successo e tutto ciò che esso comporta. Esempio lampante è il recente annuncio della prorompente cantante Rihanna che ha annunciato l’intenzione di prendersi un periodo di pausa lontano dai riflettori e dalla sua carriera.

La notizia è stata comunicata da Rihanna, in maniera pubblica, attraverso la sua pagina Instagram e i suoi milioni di fan che la seguono hanno appoggiato la sua delicata scelta. La bellissima e talentuosa cantante ha scritto: “A tutti i miei amici, alla mia famiglia e ai miei collaboratori a cui non ho risposto negli ultimi mesi… perdonatemi. Quest’anno è stato decisamente sovraccarico e sto lavorando a questa cosa chiamata equilibrio”.

Prima di completare il post, l’artista aggiunge l’hashtag #brb, interpretabile come un ‘be right back’ ovvero “torno subito”. Non tutti però hanno condiviso in pieno tale decisione infatti molti iniziano a pensare che dietro a tale scelta ci sia la necessità di seguire più da vicino i preparati delle nozze con il fidanzato milionario Hassan Jameel. Tra i commenti più maligni invece spiccano quelli che pensano che tale pausa forzata sia una trovata pubblicitaria visto l’imminente uscita del suo nuovo album.

In realtà, i ritmi di Rihanna sono sempre stati molto frenetici infatti dall’uscita dei primi brani “S.O.S.” e “Umbrella” che hanno incoronato il suo esordio nel mondo della musica, la popstar non si è fermata un attimo pubblicando un album dietro l’altro tanto da riscuotere un successo planetario. Rihanna, oltre ad essere un’artista di successo, è pure imprenditrice di una linea di cosmetici che la resa la cantante più ricca del mondo.

Tanti sono i suoi impegni e tanti sono gli anni che ha dedicato per realizzare il suo sogno. Rihanna, nata in una famiglia umile, e riuscita grazie al suo talento e ai suoi immensi sacrifici ha costruirsi una carriera stellare che va oltre la musica. Infatti negli anni si è contraddistinta anche per essere una talentuosa attrice, modella e imprenditrice.