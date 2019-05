Renato Zero torna ad "Amici" per presentare il suo nuovo singolo

Il ritorno discografico di Renato Zero si fa sempre più vicino. È stata infatti annunciata la pubblicazione del suo nuovo album, il trentesimo della sua carriera, per il prossimo mese di ottobre. Subito dopo partirà con un tour nei palasport di tutta Italia, di cui i biglietti sono già in prevendita e stanno andando a ruba.

“Zero il folle” è il titolo del nuovo album del re dei sorcini e uscirà a distanza di due anni dall’opera “Zerovskij“, che lo aveva visto cimentarsi nella messa in scena di un’opera sinfonica. Con questo nuovo album invece Renato tornerà alle sue classiche sonorità pop.

Mancano ancora diversi mesi al rilascio del nuovo album ma un’anteprima arriverà già venerdì prossimo. Il 17 maggio verrà rilasciato nelle radio e nei digital store il primo singolo estratto dall’album, dal titolo “Mai più soli“. L’artista romano presentarà per la prima volta in televisione il suo nuovo brano sabato prossimo, durante la semifinale di “Amici” di Maria de Filippi.

Zero è già stato ospite del talent show di Canale 5 poche settimane fa, circostanza in cui aveva parlato per la prima volta del suo ritorno discografico ed aveva annunciato le date del suo nuovissimo tour. Durante quell’occasione Renato aveva duettato con i cantanti in gara. Non è ancora noto se anche questa volta si presterà alla competizione o si limiterà a cantare il suo nuovo brano.

Del brano è già pronto anche il videoclip, girato a Londra, dove Renato ha lavorato alla produzione dell’album in questione, di cui sono stati trasmessi in anteprima alcuni frame durante alcuni servizi sui TG nazionali. Tutti i sorcini d’Italia sono in fermento per il ritorno del loro beniamino. Intanto godiamoci il nuovo brano per rendere meno dura la lunga attesa che ci separa dalla pubblicazione del nuovo album.