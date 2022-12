Renato Zero sarà ancora in tour nel 2023

Ascolta questo articolo

Lo aveva promesso ai suoi fans durante l’ultima serata evento tenuta al Circo Massimo di Roma lo scorso ottobre; aveva detto chiaramente che sarebbe tornato presto in concerto e che questa volta avrebbe girato tutta l’Italia. E così sarà. E’ stato infatti annunciato il nuovo tour di Renato Zero.

“Zero a Zero – Una sfida in musica”, è questo il nome dello spettacolo che Renato Zero porterà in giro nei palasport italiani dal prossimo mese di marzo. Tante le date già annunciate ed una velata possibilità che non siano solo queste.

Ecco le date già annunciate:

7 e 8 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

14 marzo 2023 – Conegliano @ Zoppas Arena

17e 18 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

21 e 22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

25 e 26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 e 12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 e 19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

22 e 23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 e 29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport.

I biglietti per i concerti saranno disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di venerdì 9 dicembre.

Altissimo l’entusiasmo dei fans che avranno modo di assistere ad un concerto del loro beniamino più vicino a casa propria dopo che in tanti hanno raggiunto la capitale per vederlo in concerto lo scorso settembre. Mancano ancora alcune regioni (la Sicilia ad esempio era stata esplicitamente annunciata dallo stesso Renato), per cui non è escluso che nuove date possano aggiungersi prossimamente. In ogni modo è certo che anche il 2023 regalerà ai sorcini di tutta Italia l’occasione di cantare insieme al proprio idolo i suoi tanti successi che accompagnano la vita di tanti italiani.