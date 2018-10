Renato Zero produce il primo album di Vincenzo Incenzo

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - Che Renato Zero spesso ricopra il ruolo di produttore è un dato di fatto, ma purtroppo non ha mai lanciato un artista che poi abbia fatto successo. Vedremo se in questo caso le cose andranno diversamente, anche se al momento, considerando il singolo di lancio "Je suis", sembra di ascoltare una buona imitazione di Renato Zero.