Renato Zero porta su Canale 5 il suo ZERO 70 in attesa del tour nazionale

Lo scorso mese Renato Zero ha festeggiato, con due anni di ritardo per motivi legati alla pandemia, i suoi primi 70 anni di vita con una serie di sei concerti tenuti nella straordinaria location del Circo Massimo della sua amatissima Roma.

Tutti e sei i concerti sono stati sold out e l’artista non si è risparmiato minimamente regalando al suo fedelissimo pubblico lunghissime serate di musica ed emozioni (anche la serata del 30 settebre, interrotta bruscamente a causa di un temporale che si è precipitato sulla capitale, è durata quasi due ore). Tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti nel corso delle sei serate accompagnando il padrone di casa in alcuni dei tanti brani in scaletta.

Queste serate evento rivivranno molto presto su Canale 5, esattamente il prossimo 26 ottobre in prima serata. Sarà infatti trasmesso un collage delle sei serate con alcune delle esibizioni più apprezzate dal pubblico presente. Inzialmente erano state annunciate due serata ma al momento l’appuntamento ufficializzato è uno soltanto.

L’occasione sarà ghiotta per i tanti sorcini presenti nel corso delle sei serate che avranno modo di rivivere da casa le emozionanti serate in musica che hanno recentemente vissuto, ma anche per i tantissimi fans di tutta Italia che invece non hanno potuto assistere fisicamente al concerto. Proprio ai sorcini di tutta Italia Renato ha fatto una promessa proprio al termine dell’ultimo cncerto della serie, ha infatti annunciato l’imminente annuncio di una tournee che lo porterà in giro per tutta l’Italia (dal nord al sud, isole comprese). Secondo numerosi rumors la tournee partirà il prossimo mese di febbraio.

Renato Zero intanto dall’alto dei suoi 72 anni di vita ed oltre 55 di carriera non sembra voler abbandonare le scene, anzi è pronto ad imbarcarsi in una nuova strepitosa avventura live, seguito dal suo numeroso e fedelissimo popolo.