Renato Zero, la tracklist di "Zero XXL", in edicola dal prossimo 2 agosto

Sarà distribuita nelle edicole dal prossimo 2 agosto la seconda compilation di rarità di Renato Zero. La compilation, dal titolo “Zero XXL“, è la seconda delle tre pubblicazioni inedite che chiudono la collana “Mille e uno Zero“, che ha riportato nelle edicole di tutta Italia tutti gli album in studio di Renato Zero, anche quelli che mancavano dal mercato da parecchi anni.

Ecco la tracklist di questa seconda compilation che, come vedremo dopo, riserva anche qualche piacevole sorpresa:

Si Sta Facendo Notte Matti è tutto qua Amico Assoluto Leggera Sono Innocente Fammi Sognare Almeno Tu Tutti Per Zero e Zero Per Tutti Unici

Oltre ad altri brani già apparsi su cd in formato singolo o facenti parti di raccolte varie o album dal vivo in questa raccolta troviamo tre brani che non erano mai apparsi su cd. Il primo titolo inedito è “Leggera“, un brano che Renato Zero proponeva durante i concerti del tour “Il sogno continua in tour“, che lo vide in scena nei palasport di tutta Italia nell’autunno del 2004.

Il brano non è mai stato pubblicato su cd in nessuna pubblicazione. Altro inedito è il brano “Unici“, presentato durante i concerti del tour “Presente” nel 2009. Del tour fu pubblicato il dvd integrale che conteneva anche questa traccia che però non è mai apparsa pubblicata su cd.

Altro ed ultimo inedito è “Tutti per Zero“, brano corale che apriva i concerti del tour “MPZero” dell’estate 2007. In questo caso il brano non fu mai pubblicato in nessun formato, nè cd nè dvd. Saranno felici i sorcini di tutta Italia che avranno modo di ascoltare su cd anche questi tre brani del loro idolo mai pubblicati prima d’ora. Non ci resta che attendere la tracklist della terza ed ultima compilation di questa monumentale collana di cd.