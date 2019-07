Renato Zero, la tracklist di "Zero XL"

Volge al termine la collezione di Cd “Mille e uno Zero” che, distribuita in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni, ha visto ripubblicati tutti gli album in studio di Renato Zero in un’edizione inedita digipack con libretti inediti. Le vendite di questi cd sono state perfettamente in linea con le alte aspettative, alcuni titoli sono infatti del tutto esauriti e non più disponibili neanche attraverso il sito mondadori; si parla infatti di una distribuzione di circa 12000 copie a titolo.

Tanti erano i titoli attesissimi dai sorcini di tutta Italia, alcuni di questi cd mancavano dal mercato da parecchi anni. Particolare curiosità destavano gli ultimi tre titoli della raccolta, tre cd inediti contenenti vari brani di Zero che non erano mai apparsi su cd ufficiali. La prima di queste tre compilation, dal titolo “Zero XL“, è già disponibile in edicola. Eccone la tracklist:

Più Su Chi Più Chi Meno Galeotto Fu Il Canotto Spalle Al Muro Appena In Tempo Al Buio Che Strano Gioco È L’Eterna Sfida Poesia Poesia Il Coraggio Delle Idee Il Mercante Di Stelle L’Equilibrista Il Circo

Alcuni di questi brani era stati pubblicati solo in formato 45 giri o cd singolo, altri erano le seconde tracce dei singoli dell’album “Amore dopo Amore”, altri brani inediti pubblicati a suo tempo negli album live pubblicati da Renato nel corso della sua carriera (ricordiamo che la collana prevedeva la pubblicazione dei soli album in studio, erano quindi esclusi tutti gli album live).

Vedremo quali altre sorprese ci riserveranno la prossime due compilation in vendita nelle prossime settimane, intanto Renato Zero ha già annunciato per il prossimo autunno la pubblicazione del suo nuovo album di inediti dal titolo “Zero il Folle“, a piena dimostrazione del fatto che malgrado i suoi 50 anni di carriera compiuti non ha nessuna interzione di fermarsi ancora.