Renato Zero: la scaletta del tour Zero a Zero

Il momento tanto atteso da tantissimi sorcini è arrivato. Ieri sera, 7 marzo 2023, si è tenuta la prima data del nuovo spettacolo di Renato Zero dal titolo “Zero a Zero – Una sfida in musica”.

La trepidante attesa degli oltre 8000 fan presenti al Mandela Forum di Firenze è stata abbondantemente ripagata dall’Artista romano che come sempre si è lasciato andare ad un lungo spettacolo ripercorrendo la sua ultracinquantennale carriera, regalando anche qualche chicca inedita.

La scaletta del concerto

PRIMO TEMPO: Quel bellissimo niente, Io uguale io, Vivo, Niente trucco stasera, Svegliatevi poeti, Troppi cantanti pochi contanti, Marciapiedi, Morire qui, Spiagge, Ufficio reclami, Nei giardini che nessuna sa, Mentre aspetto che ritorni, Più su, Scegli adesso oppure mai (video), Fortunato.

SECONDO TEMPO: Matti (video), La favola mia, A braccia aperte, Magari, Rivoluzione, Fammi sognare almeno tu, Un po’ d’azzurro (video), Amico, Medley (Singoli/Segreto amore/Oltre ogni limite/Sorridere sempre), Vizi e desideri, Medley (Siamo eroi/Artisti/Sogni di latta/Dimmi chi dorme accanto a me), Sesso o esse, Cercami, I migliori anni della nostra vita, Zero a zero (inedito), Il cielo.

L’Artista ha scelto il giusto compromesso tra la grande quantità di successi al quale il pubblico non vuole assolutamente rinunciare (è vero ne manca qualcuno ma quando ha un gran numero di successi come il suo caso qualche rinuncia deve necessariamente esserci) a brani più recenti che magari non hanno la stessa popolarità dei vecchi successi.

Il pubblico ha assistito con grande partecipazione al concerto, tra standing ovation, urla, conti alla rovescia immancabili durante i concerti di Renato. Presente anche Carlo Conti che ha assistito al concerto dalla platea.

Quasi in chiusura un brano inedito dal titolo omonimo “Zero a Zero” che rappresenta un dialogo tra le due anime che vivono dentro Renato: l’Artista Zero e la persona Renato, e che pone il risultato all’interrogativo lanciato dal nome del tour, la sfida in musica tra i due si chiude con un pareggio dove entrambi hanno vinto.