Renato Zero: in arrivo tutta la discografia con Tv Sorrisi e Canzoni

Renato Zero ha finalmente svelato il monumentale progetto discografico che lancerà sul mercato dal prossimo 28 dicembre. Si tratta della ripubblicazione di tutti i suoi album in un’inedita versione rimasterizzata. Tutti i suoi album usciranno con cadenza settimanale abbinati alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni.

Il primo album in uscita il prossimo 28 dicembre sarà “Amore dopo Amore“, album del 1998 contenente tra le altre l’intramontabile hit “Cercami”. Al primo album sarà abbinato un elegante cofanetto che potrà contenere tutti i 33 album previsti. L’uscita assume un aspetto veramente importante se si considera che molti degli album di Zero sono fuori catalogo da parecchi anni.

Fino ad oggi chi voleva possedere questi album doveva ricorrere ai privati che vendevano questi album a prezzi decisamente esorbitanti. Ogni album sarà inoltre accompagnato da un libretto inedito contenente foto, aneddoti ed un’intervista a Renato che racconterà l’origine di ogni suo lavoro discografico.

In coda alla pubblicazione di tutti gli album in studio di Zero saranno pubblicate tre compilation inedite, intitolate “Zero Xl“, “Zero XXL” e “ZeroXXXL“, che conterranno tutti i brani contenuti in altre raccolte, album dal vivo o partecipazioni a brani di altri artisti che non avevano mai trovato posto in un album ufficiale di Renato.

Ogni singolo album avrà un costo di 9,99€, i doppi album costeranno 12,99€, mentre i due EP pubblicati da Renato Zero (“Calore” e “Passaporto per Fonopoli”) avranno un costo di 7,99€. Il prezzo dell’intera opera risulta abbastanza elevato, ma il fatto che l’importo sarà suddiviso in 33 settimane potrebbe risultare un fattore di comodità per quanti possano essere interessati.

Stando ai commenti dei fans questa pubblicazione risulta molto apprezzata, sia per i vecchi fans che posseggono già questi album, ma che sono attratti dal fatto che questa volta sia stato fatto un lavoro di rimasterizzazione, sia per i fans più giovani che potranno scoprire album meno noti di Renato ma in alcuni casi molto interessanti.