Renato Zero, il prossimo appuntamento con i fan sarà a settembre

Renato Zero ha terminato da pochi giorni (lo scorso 31 gennaio) il suo ultimo tour “Zero Il Folle in Tour“, con il quale ha girato quasi tutta l’Italia dallo scorso mese di novembre. Il risultato è stato eccellente: 28 date, di cui 20 sold out per un totale di oltre 200.000 spettatori. Numeri che confermano Renato Zero come uno dei più apprezzati e seguiti artisti italiani.

Durante i concerti Renato Zero ha alternato vecchi brani della sua carriera ai brani del suo ultimo album “Zero Il Folle“, pubblicato lo scorso autunno; gli spettacoli, della durata di circa 3 ore, con tanti cambi d’abito, hanno portato l’artista ai fasti ai quali i suoi fans sono da sempre abituati. L’ultimo album ha già ottenuto la certificazione di disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute ed è vicino alla soglia del disco di platino (50.000 copie).

A pochissimi giorni dalla fine del tour, Renato Zero ha pubblicato un post sui suoi profili social che ha mandato in estasi i suoi numerosissimi fans. Ecco le parole pubblicate dall’artista romano: “Zero il Folle in TourGrazie a tutti e… Appuntamento a settembre!!! Folle è chi sogna, chi è libero, chi cambia”. Poche parole che i fans hanno interpretato come un nuovo appuntamento live nel prossimo mese di settembre.

Il 30 settembre prossimo Renato Zero compirà 70 anni, facile immaginare che Renato coniugherà questo importante traguardo anagrafico con una nuova tranche di concerti o con un evento unico in quel giorno. 10 anni fa, alla soglia dei 60 anni, ha festeggiato con una serie di 8 concerti, tenuti nella sua Roma nella prestigiosa location di Villa Borghese, in quel caso decine di migliaia di fans sono arrivati da tutta Italia per festeggiare il proprio idolo.

Notizie più concrete e precise arriveranno probabilmente nelle prossime settimane, intanto i sorcini di tutta Italia aspetteranno trepidanti questo nuovo appuntamento e forse, non conoscendo ancora la data o le date con precisione, si terranno liberi per tutto il mese di settembre.