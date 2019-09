Renato Zero festeggia il suo 69° compleanno con un nuovo album

Renato Zero nasce a Roma il 30 settembre 1950 e proprio a pochi giorni dal suo sessantanovesimo compleanno, il prossimo 4 ottobre pubblicherà il suo nuovo album di inediti “Zero il folle“, pronto a conquistare ancora una volta la vetta della classifica di vendita degli album.

Renato Zero detiene infatti un record di vendite discografiche insuperato ed è l’unico artista ad aver raggiunto in Italia la vetta della classifica ufficiale di vendite per 5 decenni consecutivi, l’ultima volta nel 2017 con l’album “Zerovskij“.

L’album conterrà 13 brani inediti, due dei quali “Mai più da soli” e “La vetrina” rilasciati come singoli di lancio (verrà pubblicato anche un 45 giri contenente questi due brani). Ecco la tracklist:

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il folle

Renato Zero è pronto anche a riabbracciare il suo pubblico durante una lunga serie di concerti che prenderà il via il prossimo novembre e che continueranno fino all’inizio del prossimo anno. Tante le date già sold out e molto probabile l’aggiunta di altre date, anche in regioni non ancora toccate dal nuovo tour. Tutti gli aggiornamenti in merito sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista.

Renato Zero è dunque pronto a cominciare il suo 69esimo anno di vita all’insegna della promozione del suo nuovo lavoro discografico, un lungo percorso che tra concerti ed ospitate televisive probabilmente lo condurrà al suo prossimo compleanno, quando le candeline da spegnere saranno ben 70. Intanto rinnoviamo i nostri auguri a Renato Zero, augurandogli anche un ennesimo successo discografico da aggiungere alla lista dei tanti già raggiunti.