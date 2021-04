Red Canzian: "Nessuna reunion dei Pooh". Lo straziante motivo

Red Canzian non ha voluto illudere i fan che ormai da tempo sognavano una reunion dei Pooh e così, davanti alle telecamere di “Oggi è un altro giorno“, il contenitore su Rai Uno condotto da Serena Bortone, ha dichiarato che questa possibilità è del tutto irrealizzabile.

La scomparsa di Stefano D’Orazio, venuto a mancare il 6 novembre scorso, ha lasciato una profonda ferita che non potrà mai rimarginarsi e per questo motivo il gruppo ha deciso di non riunirsi proprio per questa mancanza incolmabile che ha reso una eventuale reunion priva di senso.

Canzian ripercorre la storia della band, ricordando quando il 30 settembre del 2009 D’Orazio decise di lasciare il gruppo, una volta conclusasi la tournée di 38 tappe. Lo fece nell’ultimo concerto di Milano, dopo essersi esibito nel brano inedito “Ancora una notte insieme”, per poi fare ritorno solo nel 2015 in occasione del 50° anniversario della fondazione dei Pooh.

La sua assenza non determinò la fine del complesso, infatti i Pooh continuarono la loro carriera esibendosi in oltre 200 concerti, ma allo stato attuale delle cose non sembra esserci alcuna possibilità che le loro esibizioni ritornino a riempire gli spalti.

Red Canzian, non ci sarà mai più una reunion dei Pooh

“Ora che non c’è più Stefano è finita, è una questione di rispetto, di lealtà. Non c’è più quella storia” ha rivelato commosso Canzian, facendo intendere che con Stefano se n’è andata una parte importante e insostituibile di un’avventura che non potrà mai ripetersi. Red ricorda con commozione anche il rapporto di profondo amore che l’amico scomparso aveva con la moglie Tiziana: “Erano perfetti, una coppia così bella, perbene“.

Canzian è passato poi a parlare del rapporto con la moglie Beatrice. Nato come una storia clandestina, ma impossibile da tenere segreta: “Sono quelle cose che crescono. Arrivi a capire che ti fai più male a stare con chi stai piuttosto che a separarti. L’amore non lo governi, decide lui la rotta. Sia io sia lei siamo stati male, non è naturale il ruolo degli amanti segreti, ha rivelato Canzian.