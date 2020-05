"Rain On Me", debutto da record per il nuovo singolo di Lady Gaga e Ariana Grande

Due superstar della musica internazionale hanno unito i loro talenti per dare vita al brano “Rain On Me“: una forte e attesa collaborazione quella tra Lady Gaga e Ariana Grande, che ha subito infiammato le classifiche di tutto il mondo. Una volta fioccati i primi numeri, “Rain On Me” è stato definito la vera bomba di “Chromatica“, che sembra conquistare sempre più persone col trascorrere delle ore.

L’uscita dell’atteso disco di Lady Gaga era originariamente prevista per il 10 aprile, ma purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata posticipata al 29 maggio 2020. I temi del nuovo album ruotano attorno alla guarigione, alla tutela della salute e alla ricerca della felicità, da raggiungere nonostante le difficoltà e i tanti ostacoli presenti nel cammino.

Nel video ufficiale di “Rain On Me”, diretto dal famoso regista Robert Rodriguez, Lady Gaga e Ariana Grande hanno regalato al loro vasto pubblico corografie e outfit iconici, che brillano sotto una pioggia battente che non ferma la loro energica rinascita. Al momento il videoclip conta più di 49 milioni di views su Youtube.

La canzone, rilasciata in tutto il mondo, ha già conquistato tantissimi record: secondo quanto riportato dalla prestigiosa Chart Data, il singolo – al suo debutto – è stato il più ascoltato del 2020 in streaming su Spotify. In poche ore dal suo debutto, “Rain On Me” ha battuto il record di “The Scotts” (brano di Travis Scott e Kid Cudi), che era in vetta con ben 7.45 milioni di streaming. Inoltre, su iTunes il brano si è posizionato al primo posto negli USA, come anche in altri 29 Paesi tra cui l’Italia.

A proposito di questa apprezzatissima collaborazione, Lady Gaga ha raccontato il forte e profondo legame artistico e personale che condivide con la giovane collega Ariana Grande: “Mi sono seduta con lei e abbiamo parlato delle nostre vite. È stata la conversazione tra due donne che si confrontano su come andare avanti e come essere grate per quello che stai facendo”.