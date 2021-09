Raggi Gamma: annunciato il nuovo singolo di Sangiovanni

Cosa ne pensa l’autore

Alice Soresini - Personalmente non ascolto e seguo da anni i cantanti usciti dalla scuola di Amici, ma per quanto riguarda Sangiovanni ho fatto una piccola eccezione, non per il suo talento, ma per la sua storia. A 18 anni ritrovarsi con così tanti sostenitori dev'essere proprio una gran bella soddisfazione, e mi piacerebbe che sempre più ragazzi e ragazze diventino ambiziosi come lui un giorno.