Radio Deejay for Children: oggi in onda per una raccolta fondi

Come ogni anno, durante il periodo di Natale – si legge sul sito – Radio Deejay si impegna in una raccolta fondi. La raccolta, attiva dal giorno 11 dicembre sul sito CharityStars, è partita prima del grande evento odierno per permettere a un pubblico più vasto di partecipare, accaparrandosi t-shirt, anelli e, addirittura, un pranzo col proprio speaker preferito.

Il tutto a favore di quattro associazioni impegnate in progetti rivolti ai bambini: Dynamo Camp, Vidas, Casa Oz, e Associazione Genitorinsieme Napoli.

L’iniziativa culmina, appunto, nella giornata del 18 dicembre, accompagnata da una programmazione completamente stravolta che sta donando dalle 6 del mattino (e continuerà fino a sera con la chiusura delle aste alle ore 19) una grande energia dettata dal fine benefico e anche da collaborazioni inedite, come quella tra Fabio Volo, Nicola Vitiello e Francesco Quarna in una due ore che sono volate via regalando agli ascoltatori momenti di musica, leggerezza ma anche di grande riflessione grazie agli interventi degli operatori delle varie associazioni.

Basi musicali costanti di tutti i programmi a palinsesto sono la canzone di Natale di Radio Deejay e quella che è diventata ormai un classico mondale del Natale, “All I want for Christmas is You” di Mariah Carey, nel cui testo la cantante dichiara di non essere interessata ai regali di Natale o alle luci, visto che tutto quello che vuole per Natale è trascorrere del tempo con il suo amato, all’insegna di un messaggio che invita a riflettere sulla futilità dei beni materiali e sull’importanza dei sentimenti.

Deejay for Children è un momento in cui sentirsi davvero utili, perché i soldi che saranno raccolti serviranno a tanti progetti importanti come, per esempio, alla terapia ricreativa di Dynamo Camp, che consiste nel regalare divertimento anche ai bambini con malattie gravi e croniche attraverso tante attività con cui ritrovare fiducia e voglia di vivere.