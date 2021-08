Quasi pronto il nuovo album di Vasco Rossi!

Mancano poco più di due mesi alla pubblicazione del nuovo album di inediti di Vasco Rossi, il 18° della sua carriera, che arriva a ben 7 anni di distanza dal precedente “Sono Innocente” del 2014. Tra i due album non sono mancati i soliti concerti negli stadi, lo storico concerto “Modena Park” con il quale ha festeggiato i 40 anni di carriera, un paio di album dal vivo, qualche singolo inedito fino allo stop imposto dall’epidemia Covid.

E’ proprio questo stop forzato che ha spinto il rocker bolognese a tornare al lavoro su un album di inediti, le sue precedenti intenzioni erano infatti di chiudere la sua carriera discografica con il precedente “Sono Innocente” e limitarsi alla pubblicazione sporadica di qualche singolo di tanto in tanto , continuando senza sosta la sua presenza live nei suoi consueti affollatissimi concerti estivi. Lo stop forzato gli ha fatto tornare la voglia di preparare un nuovo album che è ormai praticamente pronto.

Tra le poche certezze una è fondamentale: la data di uscita dell’album è fissata per il prossimo 12 novembre. L’album uscirà in formato fisico (cd e molto certamente l’ormai immancabile formato vinile) ed in streaming su tutte le piattaforme. Sarà la prima volta che Vasco Rossi si confronterà con la nuova realtà discografica, quella che vede la netta prevalenza dei risultati derivanti dallo streaming rispetto alle vendite reali.Sappiamo inoltre che l’album conterrà un totale di 10 pezzi, uno dei quali è “Una canzone d’amore buttata via” uscita lo scorso 1° gennaio, data in cui fu annunciata anche la pubblicazione del nuovo album.

I 10 pezzi vedranno un’alternanza di pezzi rock (dei quali il Blasco sta curando la produzione) alle immancabili ballad, con l’intento di accontentare tutta la popolazione dei suoi fans.

Per i fans di Vasco si prospettano tempi felici, dopo la pubblicazione dell’album infatti potranno tornare ad assistere alla prossima serie di concerti previsti per la prossima estate, ovviamente i biglietti sono esauriti da parecchio tempo ma non è escluso possa aggiungersi qualche altra data.