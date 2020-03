Prozac +: morta Elisabetta Imelio, leader del gruppo

Una terribile notizia ha colpito il mondo della musica nelle ultime ore e i fan del gruppo Prozac +, in particolare. La leader del gruppo e fondatrice, ovvero Elisabetta Imelio, è deceduta presso l’Ospedale di Aviano, in provincia di Pordenone, a Friuli, la sua regione natale. La cantante lascia questo mondo e il suo figlio piccolo in seguito a un cancro contro cui lottava da tantissimo tempo. Un cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 2015 e che, nonostante le terapie, non le ha lasciato scampo.

Il gruppo di cui faceva parte, i Prozac +, si era sciolto nel lontano 2017, ma l’anno successivo avevano tenuto dei concerti insieme, una sorta di reunion e fino al 2019, aveva continuato a esibirsi con i Sick Tamburo, ma in seguito alla recidiva del cancro che le ha intaccato il fegato, ha deciso di rinunciare alla musica in quanto fisicamente non riusciva a farcela.

Oltre al figlio piccolo, lascia anche il marito che aveva sposato nell’ultimo periodo della sua vita. I fan ricordano soprattutto il brano “Acido acida” con cui è diventata famosa al pubblico. La cantante aveva 44 anni e, in base a quanto riporta Il Messaggero Veneto, avrebbe conosciuto suo marito e padre del piccolo alla scuola di nuoto di Pordenone. Subito dopo l’operazione che l’ha devastata nel corpo e nell’anima, disse: “Sono stati mesi molto difficili, fisicamente ma soprattutto moralmente”.

Poco prima della dipartita da questo mondo, ha deciso di sposare il suo compagno, un gesto d’amore meraviglioso, un segno d’addio e di grande prova verso di lui. La musica per lei è sempre stata una terapia al punto che, in seguito al male che l’ha colpita, Accusani suo amico e collega le ha scritto un brano che descrive quel momento dal titolo “La fine della chemio”, un brano che è stato poi colonna sonora di un progetto benefico a cui hanno collaborato vari nomi della musica, tra cui Jovanotti, Elisa, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, ecc.

Con i Sick Tamburo, l’avventura musicale è cominciato l’anno scorso con l’album “Paura e l’amore”, mentre con i Prozac + intorno alla metà degli anni Novanta con il grande successo del singolo e album omonimo “Acido acida” che risale al 1998. La band si è poi sciolta nel 2007, per poi tornare sulle scene con due concerti che simboleggiavano la reunion.