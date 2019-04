Problemi di salute per il frontman dei The Giornalisti: rinviato il concerto di Reggio Calabria

Brutte notizie sono in arrivo per i fans dei The Giornalisti. Il gruppo capitanato dal frontman Tommaso Paradiso, reduce da grandi successi e concerti, deve rinunciare al suo leader in seguito a problemi di salute. Per questa ragione, il gruppo ha deciso di rinviare il concerto di Reggio Calabria. Ecco cosa è successo a Tommaso Paradiso e quali sono le sue condizioni di salute.

È stato proprio il gruppo The Giornalisti ad annunciare la notizia sui social dal momento che il loro leader è stato colpito da una laringotracheite che non gli permette di esibirsi e cantare, ragion per cui il concerto a Reggio Calabria, in programma il 3 aprile, è stato rinviato. Lo stesso frontman della band aveva già annunciato alcuni problemi durante il concerto a Bari del loro “Love Tour“, ma ora la notizia è davvero ufficiale.

Sui social, quali Facebook e Instagram, proprio per l’affetto che il gruppo riceve, hanno deciso di aggiornare i fans con il seguente post: “Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi”. I fans calabresi devono dunque attendere qualche settimana per vedere la band dal vivo.

I fans di Bari avevano già intuito qualcosa, anche perché avevano capito che Tommaso Paradiso non stesse benissimo, ma nonostante questo è riuscito comunque a portare a termine il concerto. Durante il concerto di Bari i fans lo hanno aiutato cantando al suo posto, proprio perché non riusciva a proseguire. In occasione del concerto nel capoluogo pugliese Paradiso aveva annunciato di avere ricevuto la visita del medico, ma si dispiaceva anche per il pubblico, dal momento che aveva pagato un biglietto per ascoltarli.

Nel frattempo, appena il cantante si sarà ripreso, il gruppo proseguirà con il “Love Tour” e farà tappa nelle seguenti città: il 6 aprile al Mediolanum Forum di Milano; il 7 al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre l’11 e il 12 si esibiranno nella loro città, ovvero Roma. Le altre date proseguiranno il primo maggio all’Arena di Verona, mentre la data di Reggio Calabria sarà il 4 maggio, come annunciato dalla band online.