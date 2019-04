Primo Maggio, i concerti nelle piazze d’Italia

In concomitanza con la Festa dei Lavoratori, il Primo Maggio si anima con una serie di artisti che si esibiscono a Roma in Piazza San Giovanni. Quest’anno continua la tradizione del Concertone del primo maggio, trasmesso come ogni anno da Rai Tre, con cantanti quali Gazelle, Ghemon, Daniele Silvestri e Ghali, solo per citarne alcuni, presentato da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo stato sociale. Non è, però, l’unico concerto; vediamo insieme gli altri.

Oltre al concertone del primo maggio che si tiene a Roma da ben trent’anni e che attira ogni anno tantissimi fans, vi è anche un altro concerto, quello che si tiene da un paio di anni a Taranto. Per chi non potesse, per motivi logistici, raggiungere queste due città, non deve preoccuparsi perché sono tantissimi gli artisti di primo piano pronti a esibirsi in altre piazze d’Italia.

Un evento alternativo in piazza è il May così tante all’Angelo Mai: un’iniziativa nata in contrasto con il concerto di Piazza San Giovanni di Roma, accusato di sessismo in quanto non vi è nessuna artista femminile solista a esibirsi. Una risposta al femminile dunque, con artiste quali Mara Redeghieri, Nathalie, Ivana Gatti, Barbara Eramo, Livia Ferri, Mimosa Campironi, Merel Van Dijk, Eleonora Bordonaro, Francesca De Fazi, che si esibiscono.

Bologna, in Piazza Maggiore, alle 16.30, ospita numerosi artisti, tra cui Swingle Kings, P-Funking Band, Luca Taddia & Fabio Cremonini, Terza Classe, Folk Band, B-Boat, Nya Angela Madonia, BJ Jazz Orchestra, El V & The Gardenhouse e Savana Funk. La sera, alle 21, si esibiscono David Riondino E Karakanè – La Buona Novella, Murubutu e Après la classe. Un concerto che è possibile seguire anche in streaming.

Dopo Bologna, anche Catania ha il suo concerto con il One Day Music, un evento organizzato dal 2009 che attira tantissimi spettatori. In questo concerto, si alternano vari tipi di musica: dall’elettronica al rap e al trap, sino ad arrivare al reggae, ma anche al trio dei Black Sun Empire. Il capoluogo lombardo ospita la sesta edizione del Concerto in Barona con artisti del mondo blues e funky della scena milanese.

All’Arenile di Bagnoli, a Napoli, si esibisce verso le 20, Alex Britti, un cantante e chitarrista molto apprezzato e stimato. Oltre a lui, ci sono in cartellone anche i Modena City Ramblers, Tommaso primo, Zulù, 99 Posse, ecc. Pescara propone artisti alternativi come La Bandabardò, Marina Rei insieme a Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, cantautore romano vincitore del Premio della Critica a Sanremo e del Premio Tenco, oltre a tanti altri artisti.