Placido Domingo si dimette dal ruolo di direttore artistico della Los Angeles Opera

Successivamente alle accuse di molestie sessuali, il tenore internazionale Placido Domingo è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di direttore artistico della Los Angeles Opera. La notizia è stata rivelata da molti media statunitensi, che si sono soffermati sull’argomento svelando il retroscena dietro alla decisione presa dal famoso tenore.

Domingo avrebbe motivato questa scelta dichiarando: “Le recenti accuse nei media hanno creato un’atmosfera che mi impedisce di essere utile a questa compagnia che amo così tanto”. Il tenore ha dimostrato di essere molto provato per quanto successo a causa dei titoli di giornale che lo vedono coinvolto, dai quali è nato un vero e proprio caso.

Domingo ha continuato dicendo che si impegnerà in prima persona per ripristinare la propria reputazione, ma al tempo stesso ha spiegato che è la decisione giusta quella di lasciare il ruolo di direttore. Queste le sue parole: “Anche se continuerò a cercare di ripristinare la mia reputazione, ho deciso che per la Los Angeles Opera era meglio lasciare la mia posizione di direttore generale e rinunciare per il momento agli spettacoli programmati”.

Si è trattato di una dolorosa rinuncia per Placido Domingo, in quanto ha lasciato un ruolo importante come quello ricoperto nella più famosa istituzione musicale, ruolo nel quale è impegnato dal 16 anni, poiché ha avuto questo incarico a partire dal 2003.

Nelle settimane precedenti ha dovuto rinunciare all’esibizione alla Metropolitan Opera of New York ed era impegnato nel “Macbeth” di Verdi. Nello scorso mese di settembre sono arrivati nuovi risvolti riguardo alle accuse di molestie nei confronti di Placido Domingo: 11 donne si sarebbero fatte avanti dopo le rivelazioni precedenti.