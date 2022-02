Pizza e Coca è il nuovo singolo di Filippo Shoe

Se c’è un brano che recentemente ci è piaciuto particolarmente quello è Pizza e Coca di Filippo Shoe (uscito lo scorso 21 gennaio, su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta Ondesonore Records). Il motivo? È molto orecchiabile, fresco e frizzante (e con i tempi che corrono sappiamo bene quanto abbiamo bisogno di spensieratezza). Il sound poi ricorda molto i tanto amati anni’80.

Di cosa parla la canzone? Al centro c’è la storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza agli antipodi, sia come gusti che come stili di vita. Nel testo si ironizza sull’amore accostandolo (come si può notare dal titolo) al cibo. Però attenzione: mai farsi sviare dalle apparenze, perché dietro a tanta leggerezza si può nascondere molto di più. E infatti, scavando, si trova un concetto profondo: due persone, anche se diverse, possono comunque trovare dei punti di incontro e l’amore è sempre più forte di tutto, anche delle differenze (o delle divergenze).

Volete sapere qualcosa in più di Filippo Shoe? Allora, per prima cosa possiamo dirvi che il suo vero nome è Filippo Sebastiano Varrica. Poi che è nato a Zafferana Etnea (un paese alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania) nel 1993. Però, nonostante le sue origini siciliane, la prima musica ascoltata è stata americana a non nostrana. Il genere che l’ha conquistato fin da ragazzino è stato l’hip hop, quello di qualità rappresentato da artisti come Notorious B.I.G e Tupac. In seguito però scopre anche il rap italiano e nomi importanti come Club Dogo, Mondo Marcio e Fabri Fibra. Sono proprio loro ad ispirarlo e a spingerlo a cominciare a scrivere.

Nel corso degli ultimi cinque anni Filippo Shoe ha pubblicato diversi singoli, ritagliandosi un piccolo ma prezioso spazio nella scena hip hop italiana. In particolare quella che flirta con il pop e riesce ad arrivare a un pubblico ampio. Il più recente, che ha anticipato Pizza e Coca, è Estasi: un brano intimo che racconta lo stato di estati in cui Filippo si trova isolandosi dal resto del mondo e rifugiandosi nella sua musica, che gli permette di ripercorrere i momenti salienti di questi ultimi anni.