Pierdavide Carone: "La musica mi ha permesso di non impazzire"

Pierdavide Carone è un cantautore molto apprezzato, che si è fatto conoscere grazie alla nona edizione del programma di “Amici“, il famoso talent condotto da Maria De Filippi. Da quel momento ha fatto molta strada e oggi pubblica un nuovo singolo, raccontando un episodio molto intimo e privato, ovvero la sua battaglia contro il tumore e come sia riuscito a sconfiggerlo.

In occasione della presentazione e del lancio del suo nuovo singolo dal titolo “Forza e coraggio“, Carone racconta del periodo difficile che ha attraversato nella sua vita. Il giovane artista ha avuto un tumore dal quale, fortunatamente, è riuscito a guarire. Il titolo del suo nuovo lavoro è proprio un esempio in tal senso, per dare forza e coraggio a chi combatte o ha combattuto questo male terribile.

Parte dei proventi del singolo andranno ad alcune associazioni, quali Humanitas e Fondazione Humanitas a favore della ricerca per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19. Sono associazioni molto importanti per il cantautore, alle quali ha deciso di dare il suo appoggio allo scopo di aiutare tutti coloro che, in questo momento, si trovano in difficoltà a causa della pandemia.

Carone ha scoperto di avere il tumore durante il periodo del grande successo del brano “Caramelle“, in collaborazione con i Dear Jack. Un brano del 2019 che Carone, insieme al gruppo, ha presentato a Sanremo, ma che è stato scartato da Claudio Baglioni causando una serie di polemiche da parte degli sui social, indignati per l’esclusione del brano.

All’Agi il cantautore ha spiegato questo momento difficile: “L’anno scorso, mentre ero in piena corsa con i Dear Jack e finalmente stavo ottenendo le soddisfazioni che mi mancavano da un po’ a livello lavorativo, si è messa di mezzo la salute”. Una lotta non facile, in cui ha potuto contare sul supporto della musica. La musica è stato “il suo centro di gravità permanente”, come canta Battiato, e gli ha permesso di non impazzire e di dedicarsi a ciò che maggiormente ama: scrivere e stabilire un contatto con il pubblico.