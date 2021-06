Piano con le parole, il format-podcast di Debora Mancini e Daniele Longo

Presi dalla podcast-mania? Allora dovete assolutamente ascoltare Piano con le parole, format musical-culturale creato dall’attrice Debora Mancini e dal musicista Daniela Longo su una idea di Giovanni Iannantuoni (Senior Manager di Yamaha Music Europe). Si tratta di una drammaturgia musicale vivace e divertente, in cui non mancano spunti di riflessioni e suggestioni poetiche: un bel mix in cui i due eclettici artisti si trovano perfettamente a loro agio.

Piano con le parole si trova in formato podcast su Spotify, Spreaker e Deezer, ma è ancora prima un format radiofonico, in onda su Radio MCA fino alla fine di giugno con appuntamento il sabato alle ore 16 (con replica il mercoledì alle ore 12). Ed è proprio così che ha conquistato, nel tempo, sempre più ascoltatori diventati dei veri addicted.

Cosa avviene ogni puntata? Debora Mancini e Daniele Longo si trovano nella Stanza del pianoforte ritrovato in compagnia, per l’appunto, di un pianoforte (Yamaha modello C3) e di tanti libri. Su composizioni originali arrangiate da Daniele e suonate dal vivo, Debora interpreta storie legate alle figure più importanti del mondo della musica, ma anche ai metodi e alle tecniche, non facendosi mancare inoltre estratti di romanzi e poesie legate alla musica e al pianoforte.

Ingredienti fondamentali di Piano con le parole sono il dialogo e l’interplay, ma c’è anche un filo conduttore rappresentato dall’opera scritta e dal pensiero di Erik Satie, musicista molto amato da Debora. Il format ruota poi intorno al numero 32, che è anche quello delle puntate totali: si è voluto fare un simbolico omaggio alle 32 variazioni su un tema in do min di Beethoven, ma anche alle 32 sonate per pianoforte del compositore tedesco.

E attenzione perché presto Piano con le parole diventerà (sempre con la collaborazione di Yamaha Music Europe) uno spettacolo live proposto in due versioni: come una maratona musicale che comprende tutte e 32 le puntate, oppure come concerto di 90 minuti con dei pezzi estratti da esse.