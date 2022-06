Paura per Ozzy Osbourne: "intervento che potrebbe determinare il resto della sua vita"

Ascolta questo articolo

Paura per Ozzy Osbourne, che si sottoporrà a breve ad un importante intervento chirurgico che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla sua vita. A confermarlo è la moglie Sharon, che la rivelato che dovrà lasciare Londra ed il suo show per qualche giorno per raggiungere il marito a Los Angeles e stare al suo fianco mentre affronterà l’operazione che potrebbe cambiare la sua esistenza.

Il cantante 73enne, noto con il soprannome “Principe dell’Oscurità”, soffre di Morbo di Parkinson, una malattia che gli è stata diagnosticata nel 2019 e che ha reso pubblica nel 2020. L’ultima volta che è stato visto in pubblico risale allo scorso maggio, quando i paparazzi lo hanno fotografato mentre, con un aspetto fragile, camminava con l’aiuto di un bastone. Sharon Osbourne nel corso del suo show ha detto dell’intervento che “Determinerà per davvero il resto della sua vita“, rifiutandosi però di scendere nei dettagli di cosa comporti l’operazione.

Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato in esclusiva a Page Six che Ozzy avrà bisogno di una lunga convalescenza, sia a causa della sua età che per la natura dell’intervento, durante il quale i dottori dovranno rimuovere e riallineare i perni nel collo e nella schiena. Il cantante ha in questi giorni postato nelle storie di Instagram un suo brano del 2010 “I Love You All” , concentrato l’attenzione sulla parte del testo che recita: “Per tutti questi anni in cui mi siete stati vicini / Dio vi benedica, vi amo tutti“.

L’ex cantante dei Black Sabbath avrà un ottimo motivo per cercare di recuperare dopo l’intervento, dato che il figlio Jack e la fidanzata Aree Gearheart sono in attesa di una bambina che dovrebbe nascere tra circa 3 settimane, e lo scorso maggio la figlia Kelly ha annunciato di essere incinta per la prima volta.

Sharon, produttrice musicale, personaggio dei reality e presentatrice televisiva, e Ozzy festeggeranno il prossimo 4 luglio il loro 40esimo anniversario di nozze. La coppia si conobbe quando Sharon, allora 18enne, incontrò la band quando suo padre Don Arden era il loro manager. Quando i Black Sabbath licenziarono Ozzy nel 1979, Sharon divenne la sua manager per la sua carriera solista ed iniziò ad uscire con lui.

Insieme la coppia ha avuto tre figli, Aimee, Kelly e Jack, mentre Ozzy ha anche due figli avuti dal precedente matrimonio con Thelma Riley, Louis e Jessica. Ozzy, Sharon, Kelly e Jack divennero popolari in America ad inizio anni ‘2000 grazie al reality show “The Osbournes”, trasmesso su MTV dal 2002 al 2005.