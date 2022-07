Paura per Ermal Meta, annullati gli eventi: "Mi si gonfiano parti del viso e della testa"

Ascolta questo articolo

Problemi di salute per Ermal Meta che, suo malgrado, si è visto costretto ad annullare due eventi tanto attesi dai suoi fan, uno a Peschici e il Giffoni Film Festival. Su Instagram il cantautore ha pubblicato alcune foto che mostrano un gonfiore su parti del viso e della testa, per questo si è reso necessario annullare gli appuntamenti previsti per sincerarsi di cosa stia accadendo.

Al momento, quindi, non si sa cosa abbia provocato questo gonfiore, ma la preoccupazione è tanta. In un primo momento Ermal ha pensato fosse provocato da un banale colpo d’aria, ma vedendo che i sintomi non regredivano con il passare de giorni, ha valutato che fosse il caso di approfondire la questione e, per forza di cose, annullare la sua partecipazione alle serate.

Le parole di Ermal Meta su Instagram

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, così ha spiegato in una Instagram Story “Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”.

Continua poi chiedendo scusa agli organizzatori e ai suoi fan, ma risolvere questa situazione ora ha la priorità assoluta: “Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S. seguono foto”, così ha comunicato ai suoi followers la decisione di non presenziare alle due serate, sicuramente le sue condizioni, sia fisiche che mentali, non gli permetterebbero di vivere in serenità questi eventi.

Intanto sono migliaia i messaggi di solidarietà e incoraggiamento sotto al post che rincuoreranno senz’altro il cantante, e gli daranno la consapevolezza di essere così amato e stimato dal suo pubblico. Attendiamo, intanto, di sapere cosa abbia provocato questo gonfiore e speriamo che presto Ermal possa tornare sul palco davanti ai numerosi fan che non vedono l’ora di assistere alle sue esibizioni.