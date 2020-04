Paolo Meneguzzi torna sulla scena musicale: il significato del nuovo singolo "Il coraggio"

Sono passati ben 17 anni dall’uscita di “VeroFalso”, brano con cui Paolo Meneguzzi ha spopolato tra le teenagers di quegli anni e, sebbene in molti lo dessero per dispero, il cantante è riuscito a tornare a far parlare di se. Venerdì infatti è stato pubblicato il nuovo singolo di Pablo Meneguzzo, questo il suo nome all’anagrafe: il brano si intitola “Il Coraggio” ed è stato prodotto assieme ad Emilio Munda.

Il testo ha un significato importante soprattutto in questo momento di quarantena a causa della pandemia per il Coronavirus, motivo per cui il cantante ha voluto anticipare l’uscita del singolo. Si parla infatti di coraggio, sotto molti punti di vista, soprattutto quando bisogna fare i conti con il passato ma trovare la forza per andare avanti, nonostante tutto.

Lo stesso Paolo Meneguzzi ha dichiarato infatti che spera che il brano possa essere di compagnia e di forza in questi giorni difficili. Per annunciare l’uscita de “Il Coraggio” il cantante ha postato un breve video sul proprio profilo Instagram, in cui a stento lo si risconosce.

Gli anni sono passati anche per lui ma le numerose adolescenti che hanno intonato i tormentoni “Non Capiva Che L’amavo”, “VeroFalso” o “Lei è”, hanno sostenuto il ragazzo di cui erano perdutamente innamorate e sono corse ad ascoltare il singolo con cui ha fatto ritorno, condividendo numerosi post e stories.

Paolo Meneguzzi non si aspettava un riscontro talmente positivo e, in queste ore, ha condiviso un post per ringraziare chi, nonostante siano passati molti anni, continua a sostenerlo anche oggi. Il cantante ha inoltre dichiarato che questo è solamente uno dei numerosi brani che ha scritto in questo periodo e che, a breve, uscirà un nuovo lavoro discografico ma di cui ancora non sono stati svelati i brani inseriti e la data di pubblicazione. Non resta che aspettare.