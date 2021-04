Oscar 2021, Laura Pausini va in America senza la figlia: "Non è facile"

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, si assisterà alla serata degli Oscar 2021, che dà i premi nelle varie categorie. Una cerimonia che si svolgerà in presenza, senza collegamenti da casa o dirette streaming. Una cerimonia classica e canonica con il pubblico presente in sala e smistato in varie location, come il Dolbe Theatre. Tra i protagonisti, vi è la regina della musica italiana, ovvero Laura Pausini.

La cantante è già in volo negli USA dove sarà una delle protagoniste dello show in cui si esibirà con il brano “Io sì/Seen”, la colonna sonora del film “La vita davanti a sé”, uscito nelle sale cinematografiche tratto dal libro di Romain Gary e che ha, tra gli interpreti principali, Sophia Loren. Laura Pausini è in lizza, insieme ad altri candidati, per la Migliore canzone di un film.

Un viaggio che, purtroppo, non ha potuto fare con la figlia Paola, avuta dal compagno e produttore Paolo Carta che l’accompagna. Non ha potuto portare la figlia a causa delle molte restrizioni negli USA per quanto riguarda il Covid. La Pausini affida a Instagram un post in cui si dispiace del fatto che la sua piccola non sia con lei a fare il tifo per la mamma.

Nel post sui social, la Pausini spiega in questo modo il momento: “Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola. Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni. Non è stato facile. La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante”.

Il viaggio in USA le darà anche la possiiblità di rivedere un suo vecchio amico, ovvero l’attore Anthony Hopkins che concorre per Miglior film nella sua prima opera da regista dal titolo “The father-Nulla è come sembra”. La cantate e l’attore si sono incontrati e conosciuti nel lontano 2003 alla cerimonia dei Premi Nobel a Oslo dove la Pausini cantò “E ritorno da te” premiata come “Miglior pop ballad” nel 2002.