Ornella Vanoni celebra 60 anni di carriera con il singolo "Un sorriso dentro al pianto"

Con immensa gioia, Ornella Vanoni è tornata a riscaldare il cuore della musica italiana con una canzone profonda e raffinata, proprio come la sua voce. Si chiama “Un sorriso dentro al pianto” ed è il primo singolo che anticipa il nuovo e attesissimo album intitolato “Unica”, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua.

Una canzone che assomiglia a questo tempo che cammina lentamente tra speranza, amore e sentimento. Definito come un “grido di energia vitale” dall’interprete milanese, il brano “Un sorriso dentro al pianto” si presenta con un vestito ricco di variegate sfumature in cui felicità e dolori si uniscono per onorare la vita, sempre circondata dall’amore.

A 86 anni, l’ultima diva della canzone italiana conquista l’ennesimo successo che arriva dopo 60 anni di brillante carriera fortemente vissuta tra trionfi, sacrifici e sodalizi. Fin dal suo primo esordio, Ornella ci ha messo il cuore facendo di ogni suo brano la chiave di lettura di una vita dedicata all’amore per la musica.

Il singolo “Un sorriso dentro al pianto”, coinvolgente e significativo, è stato scritto insieme a Francesco Gabbani e Pacifico: una rilevante congiunzione di talenti capace di sprigionare il lato più dolce e umano della musica che riesce sempre a raccontare tratti di vita che valgono oro.

Si tratta di una bellissima esperienza artistica per Ornella che ha voluto viverla in pieno cosi da poter ripartire da un nuovo punto di svolta che illumina anche il periodo più buio della crudele pandemia: “È una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese”.

Il video del singolo è stato girato per le strade maestose di Parigi da Marta Bevacqua, videomaker e fotografa fra le personalità più illuminanti della nuova generazione. Notevolmente conosciuta in ambito internazionale, Marta vive nella capitale francese ed è stata scelta dalla celebre cantante anche come autrice degli scatti di copertina dell’album “Unica”.