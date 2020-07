One Direction, i messaggi per i 10 anni della band

Sono tantissime le boy band che si sono distinte in questi anni che hanno lasciato una impronta nel cuore dei fan. Dai Take That sino agli Nsync, passando per i Backstreet Boys sino ad arrivare ai Five, sono solo alcune delle band formate da giovani che hanno ottenuto grande successo. I One Direction appartengono a questa categoria e, in occasione del decimo anniversario, hanno postato dei messaggi per ricordare gli esordi.

Il 23 luglio 2010 si sono formati i One Direction, la band formata da Harry Styles, Louis Tomlimson, Niall Horan, Liam Payne e Zayn Malik e, da allora, hanno raccolto tantissimi successi e consensi. In quello stesso giorno, a distanza di 10 anni, i membri della band hanno deciso di ricordare i bei tempi, e nonostante si siano sciolti e continuino le loro carriere soliste, non dimenticano il loro percorso.

Proprio come le fan che li continuano ad amare e seguire, anche i componenti della band hanno voluto ricordare i loro esordi con post pubblicati da ognuno di loro nei profili social, Instagram, in particolare. Harry Styles afferma che è difficile raccontare e descrivere tutto quanto avvenuto, sia per l’affetto ricevuto, ma anche per l’amicizia nata con gli altri membri che porterà sempre con sé. Infine, ringrazia i fan per il supporto e averli portati sulla cresta dell’onda.

Niall Horan ricorda il momento in cui ha incontrato gli altri membri della band, quello che hanno fatto e realizzato in questo periodo. I One Direction sono stati una bella parentesi della sua vita e lo saranno per sempre. Brinda ai ragazzi e a tutti coloro che hanno conosciuto nel corso di questi anni.

Louis Tomlimson ha aggiunto sul social di Instagram una foto che rappresenta la prima immagine del gruppo usando parole toccanti e cariche di orgoglio per descrivere questo percorso di 10 anni. Proprio come gli altri membri, ringrazia i fan per il supporto e l’amore incondizionato di questi lunghi anni.

Liam Payne paragona il percorso con la band a un viaggio che non sapeva dove li avrebbe portati. Un ringraziamento agli altri ragazzi della band, ma anche e soprattutto ai fan che li hanno supportati in questi anni. Tra tutti i messaggi, manca quello di un ultimo componente, ovvero Zayn Malik che ha lasciato la band nel 2015, ma che, sul suo profilo social, non ha fatto menzione dell’anniversario della band.