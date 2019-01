Novità a Sanremo Young 2019: il vincitore parteciperà a Sanremo Giovani

Il prossimo 25 febbraio, dopo la conclusione della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019, partirà la seconda edizione di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici, nato lo scorso anno. Cinque appuntamenti che vedranno giovani ugole, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, interpretare e rivisitare le canzonette sanremesi che in qualche modo hanno fatto la storia della musica italiana.

Proprio in questi giorni la commissione artistica, formata dalla stessa Antonella Clerici insieme al direttore artistico Gianmarco Mazzi e al direttore musicale Diego Basso, stanno ultimando il cast degli aspiranti cantanti. Alla prima puntata accederanno ben venti ragazzi, che diventarenno dieci al termine dalla serata.

I dieci ragazzi continueranno poi a sfidarsi nel corso degli altri appuntamenti settimanali (lo show andrà in onda di venerdì), giudicati come nella prima edizione da una giuria di professionisti della musica, chiamata “Academy“. Questa per il momento risulta ancora top secret, anche se potrebbero essere riproposti i giudici dello scorso anno: Iva Zanicchi, Marco Masini, Mietta, Baby K, Cristina D’Avena, Ricchi e Poveri, Angelo Baguini ed Elisabetta Canalis.

Quest’anno la teen kermesse sanremese vedrà anche una gran bella novità, per certi versi clamorosa. Infatti il giovanissimo vincitore di Sanremo Young 2019, come anticipato dal sito Che Tv Fa, avrà la fortunata possibilità di calcare ancora una volta il palco del Teatro Ariston per gareggiare nella manifestazione di Sanremo Giovani del 2020. Insomma, come auspicato dalla padrona di casa Antonella Clerici al termine della prima edizione, Sanremo Young avvierà una sinergia con il Sanremo Senior.

Almeno così dovrebbe essere secondo il rinnovato regolamento, anche se resta da capire se per la sezione Nuove Proposte ci sarà nuovamente l’operazione scissa dal Festival di Sanremo ufficiale, come accaduto con lo show condotto da Rovazzi e Pippo Baudo, oppure se si tornerà alla formula tradizionale che non prevede l’ingresso di due giovani nella stessa gara dei cosiddetti Big.