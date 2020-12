Not the end of the world è la nuova canzone di Katy Perry con protagonista il mondo alieno. Una ragazza sta tranquillamente leggendo il New York Times e all’improvviso viene rapita dagli alieni e trasportata sul loro pianeta. La terra è in pericolo e gli extraterrestri pensano di aver salvato la popstar. La terra ritorna poi in salvo ma ad essere col gruppo di alieni è l’attrice Zooey Deschanel che vedendosi coccolata e amata capisce che forse non è stato un male essere stata rapita e scambiata per Katy Perry!

Musica, ritmo, risate e sorrisi, parrucche e trucco, una carrellata di scene simpatiche che si rincorrono tra loro per giungere ad un unico risultato e obiettivo: ridere. Di gusto. Il messaggio di Katy Perry è stato quello di voler stringere la mano dei fan per sentirsi vicina a loro, sentirsi una di loro e per far capire che anche loro possono sentirsi vicini a lei.

In qualche modo ha voluto abbattere le differenze. La missione che si intravede nello scambiare in maniera simpatica l’attrice con la cantante è quella di far compredere che stiamo vivendo tutti la stessa cosa, ciò che capita ad uno, succede ad un altro. Siamo sospesi e sorpresi allo stesso tempo. Può succedere di tutto.

Ma la somiglianza tra le due? Un elemento sorprendente! Di anno in anno notiamo le migliaia di somiglianze tra attrici e cantanti di ogni tipo, tra cantanti e attori di Hollywood. Torniamo indietro a tutte le volte in cui abbiamo pensato che Natalie Portman e Keira Knightley fossero sorelle.. stesso principio.

Ciò che ha creato Katy Perry è un tributo alla sua amicizia con Zooey Deschanel, al mondo del cinema e della musica, alla situazione storica che stiamo vivendo ed è un modo per sorridere insieme di un fatto simpatico come un rapimento da parte degli alieni. I fan ne sono rimasti affascinati e già dopo otto ore dalla pubblicazione il videoclip ha ricevuto il boom delle visualizzazioni.