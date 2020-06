"Non mi basta più", il singolo di Baby K e Chiara Ferragni è già tormentone

Molto probabilmente quest’estate per le radio passerà molte volte la nuova canzone cantata da Baby K e Chiara Ferragni. Quest’ultima, già influencer ed imprenditrice, adesso debutta nel mondo della musica. La canzone si chiama “Non mi basta più” e ha ufficialmente debuttato oggi, 25 giugno 2020.

Il singolo, principalmente, è cantato da Claudia Nahum, nome originario di Baby K ed è stato pubblicato dopo il successo riscontrato da “Buenos Aires“. Chiara Ferragni, invece, fa da special guest. Baby K si definisce contenta di ospitare una persona famosa come la Ferragni: “Sono felicissima di ospitare Chiara, preparatevi a un’estate iconica oltre che rovente”.

Parte del successo del brano è dovuto appunto all’influenza di Chiara Ferragni sui social. Solo su Instagram, ad esempio, conta oltre 20 milioni di seguaci, ai quali si devono sommare anche quelli di Facebook, Tik Tok e così via. La canzone è stata scritta durante il periodo di quarantena e le due donne affermano che rappresenta a tutti gli effetti un inno alla vita, con ritmo travolgente e che farà sicuramente ballare le persone durante il periodo estivo.

Un primo assaggio della canzone è stato possibile ascoltarlo proprio come jingle della pubblicità dello shampoo Pantene. Proprio la pubblicità ha rappresentato il filo conduttore che ha convinto le due brand ambassador a collaborare su questo pezzo. Ora non resta che aspettare come varierà il numero di visualizzazioni su Youtube e il numero di ascolti su Spotify, ma a quanto pare sembra già avviata ad essere il prossimo tormentone estivo.

Sia Chiara Ferragni che Baby K hanno festeggiato il momento del lancio con un post pubblicato sul noto social Instagram, ringraziando i fans per il supporto dato in questi anni. Non a caso, parte delle visualizzazioni sono dovute alla popolarità ottenuta in questi anni tramite i moderni social network.