"Non avevano ragione i Maya", il nuovo singolo di Chiara Galiazzo

“Siamo una storia che non finirà qualcosa che non finirà noi siamo quello che non finirà tutto quello che non finirà non avevano ragione i Maya“, questa è una delle strofe del brano intitolato “Non avevano ragione i Maya”, cantato da Chiara Galiazzo. La giovane cantante, vincitrice di “X factor” nel 2012, ha voluto spiegare il significato del brano in un post pubblicato nel suo profilo Instagram.

Secondo una profezia attribuita ai Maya il 21 dicembre 2012 il mondo sarebbe cambiato, per i pessimisti tale data avrebbe segnato la fine del mondo, per gli ottimisti si sarebbe dato inizio ad un periodo di trasformazione spirituale. La fine del mondo non si è avverata e la canzone rappresenta la metafora delle difficoltà superate. Nel nuovo album di Chiara vengono trattati due temi importanti, il viaggio e la cura per le cose essenziali come la felicità.

Chiara Galiazzo, parlando della sua nuova canzone afferma: “Per me è un pò come quel sospiro di sollievo che si fa quando il peggio è passato e si è sopravvissuti alla tempesta, quando si torna a casa dopo un lungo viaggio. Solo noi possiamo decidere se e quando la nostra storia finirà“.

La canzone è dedicata a chi è sempre pronto a partire e non si arrende mai e a chi ama gli Alpaca. Sul suo profilo Instagram Chiara annuncia ai suoi fan che venerdì 10 luglio alle ore 17:00 farà il suo primo Virtual Instore, in cui canterà alcune canzoni del suo ultimo album e scambierà delle chiacchere con chi avrà il piacere di ascoltarla.

I posti sono limitati, per partecipare basterà acquistare una copia autografata dell’ultimo album “Bonsai” sul sito Ibs e La Feltrinelli. Per la realizzazione di questo ultimo progetto musicale Chiara, insieme agli autori, ha lavorato due anni. Sicuramente quest’album avrà lo stesso successo di quelli precedenti.