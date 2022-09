Natalie Imbruglia festeggia i 25 anni di "Torn"

Ascolta questo articolo

Sono passati ben 25 anni da quando Natalie Imbruglia irruppe sulla scena musicale mondiale, con un taglio di capelli corto, due enormi occhi blu, un top blu ed una felpa con il cappuccio nel videoclip del suo singolo di debutto, “Torn“. La canzone ha venduto oltre 4 milioni di copie a livello globale, di cui 1 milione solo nel Regno Unito ed oltre 25mila copie in Italia.

In occasione dell’anniversario del suo esordio come cantante, l’artista australiana ha partecipato ad una intervista col programma britannico “This Morning” mercoledì 21 settembre, per parlare del famoso brano, che fu anche nominato ai Grammy, del 1997. Parlando con i presentatori Holly Willoughby e Phillip Schofield, Natalie ha commentato: “È stato un battito di ciglia. Non avevo idea dell’impatto che avrebbe avuto!”

Prima di lanciarsi nel mondo della musica, la Imbruglia era stata attrice nella famosa soap australiana “Neighbors”, e temeva che questo avrebbe ostacolato il suo successo. “Dato che venivo da una soap opera, pensavo che le persone mi avrebbero dato del filo da torcere. Invece mi sono trovata a cantare la canzone in giro per il mondo, sono così grata di far parte di qualcosa che ha toccato così tante persone.”

Gli spettatori sono rimasti colpiti dall’aspetto giovanile della 47enne, commentando che “non è invecchiata affatto” dal suo debutto. “Natalie Imbruglia è invecchiata come un buon vino, Gesù“, ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha commentato: “Torn è la mia canzone preferita di tutti i tempi, è bello sentirla ancora“. La cantante ha pubblicato negli anni successivi singoli noti come “Shiver”, “Counting down the days” e “Wrong Impression”, ma non ha mai replicato il successo del suo esordio.

Nonostante la canzone sia diventata popolare nel 1997 grazie a Natalie, la sua era una cover, dato non è stata la Imbruglia la prima artista a cantare il “Torn”. Il brano originale infatti fu scritto da Scott Cutler, Anne Preven e Phil Thornalley ed inciso per la prima volta nel 1993 in danese da Lis Sørensen col titolo “Brændt“. Nel 1994 arrivò la prima versione inglese dalla band rock americana Ednaswap, mentre nel 1996 fu la canante Trine Rein a registrarne una sua versione.