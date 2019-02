Nadia Toffa cantante. La Iena incide il suo primo singolo dal titolo “Diamante Briciola”

Nadia Toffa non si ferma mai e, nonostante prosegua le cure per il cancro che l’ha colpita a dicembre 2017, non manca di certo di allietare il suo numerosi follower con le sue novità. Dopo il libro “Fiorire d’Inverno” che ha ottenuto un successo clamoroso, la Iena ha voluto sorprendere i suoi seguaci con un post molto interessante sul suo profilo Instagram.

Nadia, ha infatti pubblicato un video mentre sta cantando un brano scritto proprio da lei e dal titolo “Diamante Briciola”. Inutile dire che la reazione dei suoi numerosi fan non si è fatta di certo attendere e infatti in molti si sono riversati sul suo profilo per commentare negativamente la novità.

“Amici cari. Ho scritto una canzone che si intitola Diamante Briciola e ho deciso di interpretarla io. Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me” ha scritto infatti Nadia su Instagram. Il post ha ricevuto non solo molti cuoricini e like ma c’è anche chi, con ironia, ha chiesto alla Iena se prossimamente aveva per caso intenzione di presentarsi a Sanremo.

“Sei pronta per Sanremo?” scrive infatti un utente “Nooo” risponde invece Nadia con la sua simpatia. La canzone piace moltissimo alla giornalista bresciana tanto da continuare ad allietare i suoi seguaci con numerose “pillole” del suo singolo “E rimase in silenzio, come un’emozione, con le lacrime agli occhi, pieni di sorrisi. Parleremo senza parole, vivremo per davvero. Stringila forte, non farla andare via, anche se non sarai mia, è un diamante briciola”.

Logicamente e. come è spesso accaduto, c’è anche chi ha commentato negativamente la novità di Nadia attaccandola non solo sulla sua voce ma soprattutto sulla canzone stessa “A me non piace, sembra la sigla di un cartone animato” scrive infatti un’utente infastidita mentre un altro cerca di lodarla per la sua impresa “Sprizzi voglia di vivere ed energia da tutti i pori”.