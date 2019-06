Musicultura, la 30esima edizione e gli ospiti della rassegna

Daniele silvestri, la Premiata Forneria Marconi, Morgan, Giordano Bruno Guerri, ma anche altri volti, come il giornalista Andrea Purgatori e l’attrice Carlotta Natoli, sono solo alcuni degli ospiti di Musicultura, la rassegna giunta alla 30esima edizione.

Un festival, le cui serate finali del 20, 21 e 23 giugno si avranno luogo presso l’Arena Sferisterio di Macerata, con alla conduzione Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko. Un evento in collaborazione tra Rai e Musicultura dove, oltre ai protagonisti sopracitata, ci sono anche i vincitori del concorso dedicato alle espressioni artistiche della canzone popolare. Radio Rai1, come da molti anni, è il partner dell’evento.

Tra i tanti interpreti, che contribuiscono a dare un volto e un sound nuovo alla musica italiana, i finalisti sono 8: Luca Bocchetti (Roma), “Furius”; Francesco Lettieri (Giugliano, Napoli), “La mia nuova età”; Lo Straniero (Asti), “Quartiere italiano”; Lavinia Mancusi (Roma), “Ninù”; Paolantonio (Catania), “Questa assurda storia”; Gerardo Pozzi (Vittorio Veneto, Treviso), “Badabum”; Enzo Savastano (Benevento), “Le mogli dei cantanti famosi”; Francesco Sbraccia (Teramo), “Tocca a me”.

I finalisti non solo interpretano, ma scrivono anche i loro brani. Gli 8 finalisti sono giunti a questa fase attraverso modalità differenti: due hanno vinto grazie ai social, un altro per via della rassegna e i restanti cinque sono stati giudicati da una giuria composta da alcuni grandi nomi della musica e della cultura italiana: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni e Antonello Venditti.

Tutti i vincitori si esibiranno nelle serate del 20 e del 21 giugno, in attesa della grande finalissima di domenica 23 giugno, durante la quale verrà decretato il vincitore assoluto di questa rassegna, il quale si aggiudicherà i 20mila euro, messi in palio dal Premio Ubi Banca. In contemporanea con Musicultura vi è la rassegna dal nome La controra, che si caratterizza per concerti, recital, dibattiti, cercando di accogliere un gruppo di artisti ancora più eterogeneo e interessante.