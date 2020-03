"Musica che unisce", artisti italiani riuniti in concerto contro il Coronavirus

Andrà in scena su Rai 1 martedì 31 marzo dalle 20.30 in poi il concerto “Musica che unisce“, che è stato programmato da numerosissimi artisti italiani per la lotta contro il Coronavirus. L’obiettivo dei cantanti sarà quello di raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, che in questi giorni si trova a dover combattere, oltre che con il Covid-19, anche con una forte emergenza sanitaria.

L’idea arriva anche per poter confortare tutti gli italiani che sono costretti ad una quarantena forzata per cercare di fermare il contagio del Coronavirus. Anche gli artisti ovviamente si esibiranno da casa eseguendo dei mini concerti che andranno a formare uno show mai visto prima nella storia della musica italiana.

Questi gli artisti in ordine alfabetico che ad oggi hanno aderito all’iniziativa: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli (che ha recentemente fatto anche un featuring a distanza con Fedez), Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Maneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso.

Il concerto sarà visibile, oltre che su Rai 1, anche su tutte le piattaforme multimediali della Rai, su YouTube, Facebook, sul sito de La Stampa e sul sito dell’evento. Inoltre è stato dichiarato che non ci sarà alcun tipo di interruzione pubblicitaria ma che, tra un mini concerto e l’altro, interverranno anche artisti italiani che hanno voluto sposare questa iniziativa.

Si esibiranno quindi anche Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e molti altri, per regalare agli italiani un paio di ore di spensieratezza in questo momento difficile. L’evento “Musica che unisce” sarà commentato da Vincenzo Mollica. Per poter raccogliere i fondi la Protezione Civile ha messo a disposizione un conto corrente che si trova anche all’interno del sito dedicato all’evento. Per l’occasione si potrà inoltre fare le donazioni anche direttamente dalla piattaforma Forfunding.