"Musica che cura Festival", 30 artisti in streaming per la Protezione Civile

Tanta musica da tutto il mondo, tanti generi e la voglia di aiutare in questa difficile situazione. Questo sarà “Musica Che Cura Streaming Festival“, l’evento online organizzato da Django Concerti venerdì 10 e sabato 11 aprile 2020, dalle 18.30 alle 23.30 su Facebook.

Un cast che comprende artisti internazionali, come i cileni Chico Trujillo che sono tra le più apprezzate formazioni cumbia, il paladino del reggae giamaicano Clinton Fearon e lo spagnolo Tony Moreno frontman degli Eskorzo. Ma saranno le star italiane da Nord a Sud ad animare questa kermesse sensibilizzando il pubblico in un’azione concreta di solidarietà.

Il cast comprenderà Apollo Beat, Buzzy Lao, Claver Gold, Chris Obehi, Davide Shorty, DJ Gruff, Espana Circo Este, Forelock, Godblesscomputers, Junior V, Leandro, Lion D, Mama Marjas, Marianne Mirage, Massimo Zamboni, Mellow Mood, Moder, Murubutu, MyOwnMine, Nandu Popu (Sud Sound System), Nico Royale, Raphael, Sergio Beercock, SLWJM, Solomon B, Technoir, THINKABOUTITT e TMHH.

Come tutti i grandi festival, le esibizioni termineranno con DJ set per accontentare tutti i gusti dei partecipanti. Ma non è finita: le performance saranno poi accompagnate da videomessaggi di giornalisti, artisti, conduttori radiofonici e personalità dal mondo dello sptaccolo come Carlo Pastore, Don Ciccio, Federico Durante, Giovanni Ansaldo, Kris Reichert, Michele Wad Caporosso, Petra Loreggian, Pierfrancesco Pacoda, Raffaele Costantino, Seun Kuti e molti altri.

La finalità dell’evento è quella di ricordare al pubblico la grave situazione in cui versa il Paese, chiedendo a tutti di contribuire, attraverso la raccolta fondi attiva su GoFundMe, a sostenere il Dipartimento della Protezione Civile nell’impegno per l’emergenza Coronavirus (è già possibile donare il proprio contributo attraverso il link seguente https://www.gofundme.com/f/musicachecura).

Un occasione per #restareacasa e divertisti, ma al contempo, aiutare le Istutuzioni nella speranza di tornare al più presto a divertirsi all’aperto tra festival, feste e concerti. L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook di Django Concerti (https://www.facebook.com/djangoconcerti.it/) e in simultanea su tutte le pagine degli artisti e degli ospiti coinvolti.