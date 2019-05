Music Awards 2019: i cantanti che si esibiranno il 4 e 5 giugno all’Arena di Verona

Manca sempre meno ai Music Awards 2019 che, da quest’anno, non si chiameranno più Wind, in quanto la compagnia telefonica ha scelto di non fare più da sponsor all’evento musicale che andrà in scena nel bellissimo contesto dell’Arena di Verona. Ma quali saranno i cantanti che si esibiranno il 4 ed il 5 giugno? Sicuramente quelli che avranno ottenuto successo durante questa annata con i propri singoli ed i loro nuovi lavori discografici.

A confermare la propria presenza sono stati in molti: attraverso i social network dei cantanti possiamo infatti stilare una lista dei presenti, anche se ancora non possiamo sapere chi si esibirà il 4 giugno e chi invece dovrà aspettare il giorno successivo per calcare il palco dell’Arena. I primi a comunicare la partecipazione ai Music Awards 2019 sono stati Laura Pausini e Biagio Antonacci, che stanno ottenendo grande successo con i loro duetti.

Assieme ai due cantautori ci saranno: Francesco Renga, i Modà, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Gigi D’Alessio, Enrico Nigiotti, Mika, Ron, Giusy Ferreri, Antonello Venditti, Paola Turci, i Negrita, il Volo, Baby K, Ermal Meta, Loredana Bertè, Elisa, Cristina D’Avena, Ligabue, Fiorella Mannoia, J-Ax, i Maneskin, Guè Pequeno, Luchè, Mahmood, Biondo, Levante, Anna Tatangelo, i The Giornalisti, i Boomdabash, la Dark Polo Gang, Salmo, Achille Lauro, Takagi e Ketra, Marco Mengoni, Gazzelle, Sfera Ebbasta e Irama.

Questi sono i nomi dei cantanti che fino ad ora hanno confermato la loro partecipazione al tanto atteso evento, ma sicuramente nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri e verrà quindi comunicata la scaletta dei cantanti, in modo da capire chi si esibirà il 4 e chi invece si esibirà il 5 giugno.

In molti si chiedono come mai non siano presenti artisti come: Fedez, Coez, Ultimo, Ghali e diversi altri. Forse bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro completo dei cantanti che si recheranno ai Music Awards 2019. Nel frattempo è stata confermata la conduzione da parte di Carlo Conti, con possibile affiancamento di Vanessa Incontrada.