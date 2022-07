MTV VMA: due nomination per i Måneskin, continua l’ascesa della band italiana

Ascolta questo articolo

A più di un anno dalla vittoria a Sanremo 2021 con “Zitti e Buoni”, che li ha in seguito portati pochi mesi dopo al trionfo all’Eurovision Music Contest, non sembra avere intenzione di fermarsi l’ascesa dei Måneskin. La band italiana ha infatti appena raggiunto due importanti traguardi a livello internazionale.

La band di giovanissimi ragazzi ha infatti raggiunto la prima posizione nella classifica radio americana per la musica Alternativa, grazie al loro ultimo singolo “Supermodel“. Si tratta del terzo brano dei Måneskin a raggiungere la vetta di una o più classifiche Billboard in meno di un anno, dopo i successi di “Beggin‘” e “I wanna be your slave“.

È proprio quest’ultimo brano, secondo singolo estratto da “Teatro d’ira – Vol I”, che il gruppo rock ha conquistato una delle due nomination agli MTV Music Video Awards. Come annunciato nella giornata di martedì, i Måneskin sono infatti in lizza per due categorie, come “Miglior Video Alternativo” per “I wanna be your slave” e come “Miglior Nuovo Artista“.

Non si tratterà di una battaglia semplice. I Måneskin si trovano infatti a competere contro Baby Keem, Dove Cameron,GAYLE, Latto e SEVENTEEN nella categoria di nuovi artisti, mentre nel campo dei video dovranno battere Avril Lavigne ft. blackbear per “Love It When You Hate Me”, gli Imagine Dragons x JID per “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. WILLOW per “emo girl” , i Panic! At The Disco per “Viva Las Vengeance” , i Twenty One Pilots per “Saturday” e WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker per “G R O W”.

In testa alle nomination degli MTV VMAs troviamo Kendrick Lamar, Jack Harlow e Lil Nas X, con 7 ciascuno, seguiti da Harry Styles e Doja Cat con 6 nomination a testa, e Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran Taylor Swift e The Weeknd con 5. La premiazione si svolgerà il prossimo 28 Agosto nel New Jersey, e devono ancora essere annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno nel corso della serata.