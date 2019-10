Mtv Emas 2019: Salmo, Coez, Mahmood tra i nominati di questa edizione

Domenica 3 novembre in Spagna, a Siviglia, si terrà l’ennesima edizione degli MTV EMAs, ovvero i premi riservati alla musica. Una manifestazione importantissima a livello musicale e dalla grande fama internazionale. In questi giorni, sono state rese le nomination e sono molti i nomi italiani. Vedremo chi si aggiudicherà il trofeo.

Ariana Grande è la favorita, anche perché è presente in ben 7 nomination, tra cui “Best artist”, “Best video” per quanto riguarda la sua nuova canzone, “Thank you, next” e anche nella categoria “Best song” in coppia con Shawn Mendes. Oltre a lei, si fanno strada anche altri due grandi nomi: Lil Nas X con “Old town road” e Billie Eilish con “Bad guy”, insieme a J Blavin con 5 nomination, Lizzo e Taylor Swift guidano a quota 4 cadauno.

Una competizione che vede un genere di musica molto variegato che accontenta i gusti di tutti: dal mainstream al reggaeton sino al pop moderno, per non parlare dei brani un po’ più dark, del rap rappresentato dalla figura di Lizzo. L’Italia non è da meno, perché sono tantissimi i nomi che hano occupato la scena negli ultimi mesi e ci tengono a mostrarsi.

Per quanto riguarda il Best Italian Act, sono diversi i nomi che gareggiano: da Coez a Mahmood, vincitore di Sanremo e anche secondo all’Eurovision Song Contest sino a Elodie che ha spadroneggiato l’estate con la sua “Margarita”, fino a Salmo ed Elettra Lamborghini che ha ottenuto l’ultimo posto disponibile grazie al pubblico che l’ha preferita ad altri artisti, tra cui Achille Lauro, Ultimo, nelle Instagram stories di Mtv.

A partire da quest’anno, la manifestazione sbarca al Fibes, il centro fiere e congressi di Siviglia. Per chi non potesse recarsi in terra spagnola, sappiate che è fruibile su Mtv al canale 130 di Sky oppure in streaming sul sito di Now Tv, a cominciare dalle 20 con il red carpet e alle 21 lo show e l’assegnazione dei premi.