Mtv Ema 2019, Mahmood vince il Best Italian Act

Ieri sera a Siviglia, in Spagna, sono stati trasmessi gli MTV Ema 2019, ovvero i premi al mondo della musica assegnati a coloro che si sono particolarmente distinti in questo anno. Nella categoria Best Italian Act, accanto a nomi quali Elodie, Coez, Salmo ed Elettra Lamborghini, a spuntarla è stato il giovane Mahmood che chiude un anno indimenticabile per lui e la sua etichetta discografica.

Proprio Mahmood è riuscito a sbarcare la concorrenza di altri suoi colleghi portandosi a casa l’ambito trofeo. Il cantante di Soldi, il brano che gli ha regalato la vittoria al Festival di Sanremo 2019 e che gli ha permesso di aggiudicarsi il secondo posto all’Eurovision Song Contest, tenuto a Tel Aviv, continua a volare alto, complice i grandi successi che sta ottenendo con le sue performance e brani in cui racconta di sé.

“Soldi” è diventata, in pochissimo tempo, una hit di livello globale e si è fatta conoscere anche in tantissimi altri paesi, tra cui la Spagna e Israele e Grecia. In Spagna il brano ha raggiunto il platino e ci sono anche delle versioni ad hoc che la omaggiano e la celebrano. Il cantante non era a Siviglia a rititare il premio, ma a Berlino per la tappa del suo tour. Sulla sua pagina Instagram, ha colto l’occasione per ringraziare tutti quanti per questo ennesimo traguardo.

Oltre alla vittoria di Mahmood, ci sono state anche delle delusioni, come quella di Ariana Grande che, nonostante, le sette nomination, è tornata a casa a mani vuote. Grande successo per Billie Eilish, il quale si aggiudica i premi come Miglior canzone e Miglior nuovo artista e Shawn Mendes si aggiudica il premio come Miglior artista.

Grandi riconoscimenti se li aggiudicano Taylor Swift nella categoria Miglior video per il pezzo Me, mentre la band punk dei Greenday si aggiudica il premio per Best rock dove hanno battuto gli Imagine Dragons e Panic at the Disco. Liam Gallagher, ex Oasis, vince il Premio Rock Icon.