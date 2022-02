Ormai la parentesi del Festival di Sanremo è archiviata, e anche quest’anno la kermesse dell’Ariston si è conclusa. Nonostante siano passati pochi giorni dalla finale, l’evento fa ancora parlare di sé, sia in positivo che in negativo. In queste ore sono arrivate alla stampa nazionale le dichiarazioni di Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, il giovane cantante deceduto a giugno 2021 a causa di una emorragia cerebrale. Merlo, in arte Mike Bird, più volte aveva tentato di calcare il celebre parco dell’Ariston.

Michele Merlo è divenuto noto al grande pubblico durante la trasmissione Amici, di cui è stato un protagonista della 16esima edizione. Prima del suo improvviso decesso, il cantante stava registrando un brano dal titolo “Farfalle”. Secondo quanto fa sapere il padre non è una coincidenza che la canzone di Sangiovanni in gara quest’anno all’Ariston avesse proprio quel titolo. L’uomo si dice molto deluso che nessuno abbia ricordato il figlio, neanche tra i cantanti.

Domenico Merlo: “Non voglio fare polemiche”

“C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero” – queste le parole di un delusissimo Domenico Merlo.

L’uomo ha riferito che sarebbe bastato poco per onorare la memoria di suo figlio, deceduto anche a causa della malasanità. Sarebbe bastata una frase, una parola, ma niente di tutto questo è avvenuto. C’è da precisare che molte persone avevano espresso il desiderio che Merlo fosse ricordato sul palco dell’Ariston.

Per quanto riguarda il brano “Farfalle” il padre ha assicurato che quest’ultimo uscirà a breve, con la sua voce e che si sta lavorando affinchè altri cantanti possano registrare i brani scritti dal figlio e non ancora pubblicati. “Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà” – così ha poi concluso il suo intervento Domenico Merlo.