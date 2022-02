La nuova edizione del “Festival di Sanremo” è iniziata durante la giornata del 1 febbraio, e come è possibile leggere i primi commenti sui social network, sembra essere stata apprezzata dal pubblico. Mattatore della serata Rosario Fiorello che, sia con il suo discorso iniziale e della sua imitazione degli AC/DC riesce a conquistare i telespettatori da casa.

Nella prima diretta su Rai 1 si sono esibiti: Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen d’Amico e infine Giusy Ferreri. Una prima metà di cast considerato da molti di dovuto rispetto, ma Morgan non sembra aver apprezzato molto le esibizioni.

L’attacco di Morgan al festival e la sua candidatura

Sui social network l’ex membro dei “Bluvertigo” è una belva contro il “Festival di Sanremo”, nonostante le buone intenzioni di provare a commentare in diretta, un po’ come ha fatto la Gialappa’s Band, l’edizione della kermesse sanremese provando a dare un giudizio sincero sulle esibizioni. Tuttavia, in un post pubblicato poco ore dopo, mostra ai suoi fan di essere stato bloccato, senza nessun vero motivo, nel fare le dirette sui propri profili ufficiali.

Pochi minuti dopo, precisamente alle 22:15, Morgan lancia un duro attacco al “Festival di Sanremo” e al direttore artistico, quindi ad Amadeus, facendo capire di aver apprezzato poco, almeno fino a quel momento, i brani in gara: “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“.

Il rapporto tra Morgan e il Festival di Sanremo, ma anche con Amadeus, si è incrinato precisamente durante la scorsa edizione. L’artista infatti non ha mai nascosto di esserci rimasto molto male per aver fatto ricadere la preferenza su Bugo e al brano “E invece sì”.