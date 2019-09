"Mina Fossati", l’album in uscita il prossimo 22 novembre

Ci sono importanti progetti in vista per Mina e lo conferma l’uscita del prossimo disco il 22 novembre che la vedrà protagonista insieme con Ivano Fossati. I due artisti si troveranno a fare coppia e di conseguenza tornano alla ribalta due pilastri della musica italiana grazie all’uscita di un nuovo album di inediti intitolato “Mina Fossati” ed è prodotto dalla Sony Music.

I due artisti sono stati per un certo periodo di tempo lontano dalla scena musicale e hanno dato vita a questo progetto interessante, che sarà formato da 11 brani inediti. Sono arrivate le dichiarazioni del cantautore Ivano Fossati che si è detto contento per questo nuovo progetto discografico ma ha voluto fare delle precisazioni.

Le dichiarazioni del cantautore

Fossati ha espresso queste parole: “Dopo otto anni la mia decisione non cambia, non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album“. Il cantante ha continuato dicendo che non poteva rifiutare la proposta di un’artista, con la quale tutti vorrebbero collaborare affermando: “Nessun musicista sano di mente direbbe di no a Mina”.

Si tratta della prima vera collaborazione tra Ivano Fossati e Mina in quanto, in precedenza, la cantante nata a Cremona aveva cantato le cover di brani del cantautore, come “Stasera Io Qui”, “Non Può Morire Un’Idea”. Inoltre c’è stato un unico cameo del cantautore Ivano Fossati nell’interpretazione finale fatta da Mina in “Notturno Delle Tre”.

Negli anni addietro Fossati aveva pensato a Mina per l’interpretazione della sua canzone, ma successivamente il brano è andato a Mia Martini, che l’ha cantato in maniera magistrale nel Sanremo del 1982. Fossati in un suo libro autobiografico ha posto l’accento sull’incontro con Mina, ricordando la sera nella quale si sono incontrati in una cena a Milano. Allo stesso tempo il cantautore ha sottolineato che ha rifiutato il progetto in quanto aveva i soliti timori, ma che adesso è arrivato il momento giusto.