Mina festeggia il suo compleanno annunciando il nuovo album

Mina compie 83 anni. Intramontabile mito della musica italiana, da decenni lontana dalle scene (dall’agosto 1978, data della sua ultima apparizione pubblica), è riuscita nonostante l’assenza dalle scene a mantenere intatto il suo mito e forse ad accrescerlo.

Sempre presente discograficamente (è una delle artiste italiane più attive relativamente alle pubblicazioni discografiche) è riuscita nel corso di questi decenni a mantenere il suo pubblico e ad accrescerlo, forte anche di enormi successi discografici ottenuti nel corso degli anni (tra tutti il clamoroso successo del suo album di duetti con Adriano Celentano, ad oggi uno degli album più venduti della storia della musica italiana).

Proprio in questi giorni la tigre di Cremona ha annunciato la pubblicazione del suo prossimo album di inediti, anche in questo caso mischiando in maniera eccelsa annunci clamorosi a misteri che si sveleranno in prossimità dell’uscita dell’album.

L’album dal titolo” Ti Amo Da Come Un Pazzo” verrà rilasciato sul mercato discografico il prossimo 21 aprile. E’ già disponibile il pre-order sul sito della PDU (la sua casa discografica) dove è possibile acquistare delle edizioni in vinile esclusive (tra cui una edizione con copertina alternativa) e limitate oltre che un oggetto di culto, una scatola a cofanetto contenente un nastro analogico 1/4 di pollice ad alta fedeltà, libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti su carta lucida.

La prima notizia ad essere diffusa in merito a questa pubblicazione discografica riguarda la presenza nell’album di un brano in duetto con Blanco, dal titolo “Un briciolo di allegria”; il brano sarà contenuto anche nell’album di Blanco in uscita il prossimo 14 aprile. Altro brano presente nell’album è stato scelto da Ferzan Ozpetek per il suo nuovo film in uscita a Natale 2023. Mistero invece sulla copertina dell’album, che sarà rilasciata solo il giorno prima dall’uscita dell’album, giusto per mantenere fino in fondo quel velo di mistero che avvolge sempre i progetti che la riguardano.

Non rimane che attendere il 21 aprile prossimo per poter ascoltare i nuovi brani che Mina ha selezionato ed inciso, intanto le rinnoviamo i nostri più sentiti auguri di buon compleanno.